***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 14:54
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 01.10.2023 - 15.11.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 15 farklı şirket ile toplam 105.050.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı şirketlerden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218435
BIST
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16:017.799
En Düşük
|Değişim
|: 1,74%
|| 133,38
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.805
16:0128,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
16:0131,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0461
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
16:011.811,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.811,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6452
|28,6989
|% 0,07
|
|Euro
|31,1489
|31,1690
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,4203
|35,5980
|% -0,16
|
|Frank
|32,0925
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6226
|7,6608
|% -0,01
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|899,41
|900,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,01
|1.039,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,47
|80,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,87
|1.965,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
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16:14ONCSM
Yüzde 6.06 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 245 adet işlem
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16:13XU030
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16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
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16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
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16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem