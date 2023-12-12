***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Günlük 50 ton kapasiteye" şeklinde yazılması gereken kısım sehven hatalı şekilde "aylık 50 ton kapasiteye" şeklinde yazılmış olup nihai hali aşağıda yer alacak şekilde düzeltilmiştir. Şirketimize ait İplik ve Örme kumaş fabrikalarından sonra inşaat ve yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz günlük 50 ton kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük Boya ve Apre fabrikası bugün itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224931BIST