***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 16:09
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Günlük 50 ton kapasiteye" şeklinde yazılması gereken kısım sehven hatalı şekilde "aylık 50 ton kapasiteye" şeklinde yazılmış olup nihai hali aşağıda yer alacak şekilde düzeltilmiştir. Şirketimize ait İplik ve Örme kumaş fabrikalarından sonra inşaat ve yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz günlük 50 ton kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük Boya ve Apre fabrikası bugün itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224931
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1027
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.851,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.851,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0458
|29,0532
|% 0,18
|
|Euro
|31,3386
|31,3491
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,3388
|36,5210
|% 0,12
|
|Frank
|33,0103
|33,2092
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7211
|7,7598
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|920,82
|922,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,18
|981,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,97
|73,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,63
|1.981,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
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17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
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17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem