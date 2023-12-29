***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 17:12
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 16.11.2023 - 29.12.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 13 farklı şirket ile toplam 85.398.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı şirketlerden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230719
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1377
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0909
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5546
|29,5618
|% 0,47
|
|Euro
|32,7377
|32,7638
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,5756
|37,7640
|% 0,57
|
|Frank
|35,1735
|35,3854
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8607
|7,9001
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,79
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|1.003,71
|1.006,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.108,13
|1.116,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,41
|2.063,79
|% 0,66
|