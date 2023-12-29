***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ürün satışları kapsamında 16.11.2023 - 29.12.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 13 farklı şirket ile toplam 85.398.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı şirketlerden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230719BIST