***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 08:56
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 01.03.2024 - 29.03.2024 tarihleri arasında yurtiçinde 12 farklı şirket ile toplam 113.750.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı şirketlerden ön ödemeli olarak tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265510
BIST
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09:559.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,46
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.186
09:5532,1702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
09:5534,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1149
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
09:552.326,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ODINE
|70,60
|156.146.726
|% 9,97
|
|BOBET
|36,70
|22.510.349
|% 9,95
|
|ZPLIB
|138,35
|138.350
|% 9,93
|
|SELVA
|17,82
|2.679.397
|% 4,52
|
|KSTUR
|6.200,00
|2.027.400
|% 4,33
|
|OYAYO
|38,70
|996.989
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,00
|1.899.150
|% -8,54
|
|MTRYO
|8,65
|404.742
|% -7,68
|
|POLHO
|15,53
|11.651.538
|% -7,01
|
|PEKGY
|11,70
|4.724.273
|% -6,02
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|47,80
|3.914.382.928
|% 0,00
|
|EREGL
|41,30
|2.973.998.753
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 0,00
|
|EREGL
|41,30
|2.973.998.753
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,88
|1.508.985.006
|% 0,00
|
|HEKTS
|15,63
|1.057.929.925
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1115
|32,1702
|% -0,03
|
|Euro
|34,4735
|34,5609
|% -0,33
|
|Sterlin
|40,3677
|40,5701
|% -0,02
|
|Frank
|35,4542
|35,6319
|% -0,34
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|908,66
|909,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,50
|1.014,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,98
|87,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,92
|2.254,28
|% 0,66
|