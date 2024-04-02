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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2024 08:56
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ürün satışları kapsamında 01.03.2024 - 29.03.2024 tarihleri arasında yurtiçinde 12 farklı şirket ile toplam 113.750.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı şirketlerden ön ödemeli olarak tahsil edilmiştir.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265510


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODINE 70,60 156.146.726 % 9,97  
BOBET 36,70 22.510.349 % 9,95  
ZPLIB 138,35 138.350 % 9,93  
SELVA 17,82 2.679.397 % 4,52  
KSTUR 6.200,00 2.027.400 % 4,33  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 32,1115 32,1702 % -0,03  
Euro 34,4735 34,5609 % -0,33  
Sterlin 40,3677 40,5701 % -0,02  
Frank 35,4542 35,6319 % -0,34  
Riyal 8,5816 8,6246 % 0,05  
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09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,39 25,42 % 0,66  
Platin 908,66 909,25 % 0,66  
Paladyum 1.008,50 1.014,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,98 87,98 % 0,66  
Altın Ons 2.253,92 2.254,28 % 0,66  
Seans Raporu 09:55
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