***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
19.09.2023 08:56
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Osman İPEK, çıkarılmış sermayemizde sahip olduğu B grubu paylardan, toplam 12.500.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş olduğu "Pay Satış Bilgi Form"unun onaylanması amacıyla, 18.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu Şirketimize bildirmiştir.
Kamuyounun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196070
BIST
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10:407.752
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 72,13
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:4027,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0283
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:4028,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:401.680,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.680,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:40
|TARKM
|190,30
|7.015.790
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.442.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|139.149.255
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,62
|156.593.069
|% -6,75
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|MTRYO
|7,99
|448.874
|% -4,08
|
|THYAO
|220,70
|1.830.882.959
|% 1,19
|
|TUPRS
|142,50
|1.451.755.614
|% 2,89
|
|ISCTR
|22,06
|1.004.849.075
|% 1,10
|
|SISE
|52,45
|836.737.528
|% 0,96
|
|KOZAL
|28,00
|725.132.078
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,14
|447.283.692
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,06
|1.004.849.075
|% 1,10
|
|SKBNK
|5,71
|244.764.624
|% -0,87
|
|YKBNK
|16,09
|646.889.320
|% 0,94
|
|PSGYO
|5,32
|213.048.474
|% -0,93
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0317
|27,0372
|% 0,10
|
|Euro
|28,9160
|28,9256
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3786
|33,5460
|% 0,07
|
|Frank
|30,0079
|30,1887
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,85
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|0,88
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.112
|11.197
|-17,00
|
|Yarım
|5.573
|5.622
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.811
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|0,07
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,41
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55MIATK
Yüzde 9.16 oranında artışla 546.00 lira fiyatla işlem gören hissede 554, 087 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 67 artarak (% 1.16 ) 8, 198
-
10:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, INGRM, QNBFB
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ISCTR
-
10:54XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 21, 559.00 milyon TL de