***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Osman İPEK, çıkarılmış sermayemizde sahip olduğu B grubu paylardan, toplam 12.500.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş olduğu "Pay Satış Bilgi Form"unun onaylanması amacıyla, 18.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu Şirketimize bildirmiştir.Kamuyounun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196070BIST