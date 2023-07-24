***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.07.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 10.000 0,013 23,74 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 991 0,001 23,8 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 930 0,001 23,82 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 9.600 0,013 23,84 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 5.925 0,008 23,86 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 5.425 0,007 23,88 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 13.771 0,018 23,9 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.811 0,005 23,92 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.618 0,004 23,94 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.604 0,005 23,96 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 6.407 0,009 23,98 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 24.152 0,032 24 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.477 0,003 24,04 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 997 0,001 24,06 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.100 0,003 24,08 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.006 0,004 24,1 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 266 0 24,12 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 515 0 24,14 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 1.168 0,001 24,16 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.237 0,003 24,18 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 200 0 25,1 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 1.581 0,002 25,12 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 475 0 25,14 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 1.094 0,001 25,16 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 125 0 25,18 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 30 0 25,24 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 50 0 25,26 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 2.199 0,003 25,28 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 3.246 0,004 25,3 -B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 1.000 0,001 25,54 -Ek Açıklamalar14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında24.07.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,10 - 25,54 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 25,26 TL) Toplam 10.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 110.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.07.2023 tarihi itibariyle % 0,148'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174755BIST