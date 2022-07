***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Telsiz Mah. Zambak Sok. No:6/A Zeytinburnu/İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Koçören OSB. Mah. 19. Cad. No: 18 Eyyübiye/ŞANLIURFAİnternet Adresi https://www.rubenis.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@rubenis.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksTelsiz Mah. Zambak Sok. No:6/A Zeytinburnu/İSTANBUL 0(212) 444 4 414 0(212) 465 08 73Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSinan Sivrikaya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.11.2021 0(212) 444 4 414 sinansivrikaya@rubenis.com Düzey 3 lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203256, 701841Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin Esas Sözleşmesinin 3.maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:a. Her türlü dayanıklı tüketim malları, klima, vantilatör, ısıtma, soğutma ve bunların yan malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:b. Her marka jeneratör, aydınlatma araç gereçleri, yedek parçaları almak satmak, sattırmak, ithalat ve ihracatını yapmak.c. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.f. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.ı. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.i. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.j. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.k. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.l. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.m. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.n. Gayrimenkuller üzerinde otopark tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek Otopark tesisleri içerisinde konusu ile alakalı yıkama, yağlama, teknik, mekanik, elektrik servis hizmetleri vermek.Şirketin Süresi SÜRESİZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 06.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. YıldızSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Osman İpek 49700000 TRY 66,71Cemil İpek 300000 TRY 0,40Diğer 24500000 TRY 32,89Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 12500000 TRY 16,77 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 62000000 TRY 83,23 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN İPEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 66.71 A ve B Bağımsız Üye Değil HayırCEMİL İPEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güzel Sanatlar Sanatçısı 01.04.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnşaat Projesi, İthalat – İhracat, Satış- Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım Hayır 0.4 B Bağımsız Üye DeğilCAN İPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Konut ve İnşaat Projeleri, Satış-Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiCEM İPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil Mühendisi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Satış- Pazarlama, Kalite Kontrol, Ürün Geliştirme, Arge, Ürge Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiİLHAN YAĞMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1000A Yapı San. ve Tic. A.Ş'inde Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda Gayrimenkul Komite Üyesi, Mühendisler Vakfı Sosyal Komite Başkanı, Yeşilköy Polat İş Adamları Derneğinde Genel Sekreter Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıBİLAL YÜKSEKDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Penteks Tekstil ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eksper Endüstriyel Ham madde Dış Tic.Ltd.Şti.'nde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELAMİ KARAAĞAÇ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHALİT ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMETİN ÖZDEMİR Fabrikaya Müdürü Üst Düzey Yönetici Şanlıurfa Fabrika MüdürüABDULLAH KARA Muhasebe Müdürü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042246BIST