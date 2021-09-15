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***RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

15.09.2021 09:15



***RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [RYGYO]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

RYGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 453.414,661 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 16.09.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL KATMR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 3.057.761,094 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 16.09.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963862


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 6,27 18.767.713 % 10,00  
YUNSA 13,23 22.596.580 % 9,98  
DESPC 12,46 54.446.598 % 9,97  
MAVI 63,90 152.165.159 % 9,32  
BIOEN 33,98 307.459.361 % 6,52  
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Dolar 8,4275 8,4299 % -0,02  
Euro 9,9757 9,9789 % 0,12  
Sterlin 11,6295 11,6879 % 0,15  
Frank 9,1680 9,2232 % 0,41  
Riyal 2,2422 2,2534 % -0,00  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -1,43  
Altın Gr. 489 489 -0,77  
Cumhuriyet 3.235 3.284 8,00  
Tam 3.221 3.302 8,49  
Yarım 1.557 1.597 4,11  
Çeyrek 781 799 2,05  
Gümüş.Ons 23,82 23,84 -0,02  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,01  
B. Petrol 74,53 74,53 0,93  
Seans Raporu 13:56
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