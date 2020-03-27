***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:45
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832613
BIST
11:4191.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -129,28
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:416,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0550
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4505
En Düşük
6,3903
11:417,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:41335,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,36
|Açılış
|: 335,86
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|6,38
|28.854.686
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|19.407.577
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.919.003
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.136.310
|% 10,00
|
|KAPLM
|5,06
|1.888.443
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.891.548
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.050.169
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|SEKFK
|4,50
|1.216.391
|% -4,46
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|THYAO
|9,47
|463.979.377
|% 2,38
|
|GARAN
|8,11
|254.171.319
|% 2,14
|
|ASELS
|24,08
|218.263.315
|% -0,74
|
|IPEKE
|8,17
|124.388.779
|% 3,16
|
|KOZAA
|9,88
|119.635.267
|% 0,71
|
|IHLGM
|0,89
|69.504.600
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,47
|34.183.141
|% 2,17
|
|ODAS
|1,34
|85.671.115
|% 0,75
|
|YKBNK
|1,93
|101.931.607
|% -0,52
|
|THYAO
|9,47
|463.979.377
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8134
|7,8526
|% 0,41
|
|Frank
|6,6601
|6,7002
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7093
|1,7179
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|-14,84
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
|