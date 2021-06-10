***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2021 09:03
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941624
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
0
En Düşük
0
18:058,5804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5984
En Düşük
8,5724
18:0510,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4487
18:05520,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,33
|Açılış
|: 520,31
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5759
|8,5804
|% -0,11
|
|Euro
|10,4537
|10,4630
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0738
|12,1344
|% -0,11
|
|Frank
|9,5430
|9,6005
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2810
|2,2924
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-2,27
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|-0,41
|