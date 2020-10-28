***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 89.752.887 -33.446 7.563.403 595.513.321 212.108.681 1.149.857.617 1.149.857.617Transferler212.108.681 -212.108.681Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.561 26.972.794 26.953.233Dönem Sonu Bakiyeler29 246.000.001 -1.047.230 89.752.887 -53.007 7.563.403 807.622.002 26.972.794 1.176.810.850 1.176.810.850Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 21.234.430 -9.813.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 43.137.369 94.432.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.371.799 84.619.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 64.371.799 43.137.369Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları0 0Finansal Yatırımlar8 0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar24.134.582 11.068.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.641.932 798.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 14.492.650 10.269.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı0 0Diğer Alacaklar1.166.556 806.269İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 395.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.166.556 411.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar16 0 0Proje Halindeki Stoklar0 0Canlı Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler16.451.877 6.157.591İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 13.000 151.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 16.438.877 6.005.942Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 1.119.951 620.262Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Dönen Varlıklar407 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 407 0ARA TOPLAM107.245.172 61.789.499Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.245.172 61.789.499DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar16 56.897.916 56.897.916Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 75.451.315 73.590.494Canlı Varlıklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26 2.455.783.839 2.461.557.000Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26 92.803.524 91.243.823Maddi Duran Varlıklar27 54.517.615 46.249.021Arazi ve Arsalar0 0Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar0 0Tesis, Makine ve Cihazlar27 53.280.291 45.401.318Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar27 1.237.324 847.703Özel Maliyetler0 0Taşıyıcı Bitkiler0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 0 0Şerefiye0 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar0 0Diğer Haklar0 0Patentler0 0Markalar0 0Lisanslar0 0Bilgisayar Yazılımları0 0Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler598.039 1.451.296İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 598.039 1.451.296Ertelenmiş Vergi Varlığı39 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar21 0 0Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Duran Varlıklar22 0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.736.052.248 2.730.989.550TOPLAM VARLIKLAR2.843.297.420 2.792.779.049KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 439.502.020 431.941.935İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar439.502.020 431.941.935Banka Kredileri9 392.422.975 399.893.132Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 47.079.045 32.048.803İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar12.666.806 13.452.072İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.801.661 8.271.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 4.865.145 5.180.601Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 52.609 56.647Diğer Borçlar9.745.324 14.244.924İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 4.531.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 9.745.324 9.713.035Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.068.813 1.062.946İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.068.813 1.062.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.262.296 2.263.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 13.413 10.386Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.248.883 2.253.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM466.297.868 463.022.265Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER466.297.868 463.022.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 751.475.686 630.208.791İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar751.475.686 630.208.791Banka Kredileri9 711.648.934 590.568.151Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 39.826.752 39.640.640İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar0 130.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 0 130.540Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 204.761 779.296İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 204.761 779.296Uzun Vadeli Karşılıklar66.605 102.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 66.605 102.857Genel Karşılıklar0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER751.747.052 631.221.484TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)172.236.664 143.708.567 61.799.942 54.412.373Genel Yönetim Giderleri31 -1.811.472 -1.352.944 -886.504 -420.942Pazarlama Giderleri31 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 4.108.616 7.259.817 2.518.636 346.839Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -16.265.213 -13.324.074 -10.944.378 -5.115.049Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.268.595 136.291.366 52.487.696 49.223.221Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 0 42.000 0 42.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 1.860.821 5.177.791 1.083.532 760.287İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)160.129.416 141.511.157 53.571.228 50.025.508Finansman Gelirleri36 14.646.778 42.240.364 7.086.869 29.050.711Finansman Giderleri37 -248.109.378 -156.778.727 -98.675.991 -33.537.336Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-73.333.184 26.972.794 -38.017.894 45.538.883Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-73.333.184 26.972.794 -38.017.894 45.538.883DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-73.333.184 26.972.794 -38.017.894 45.538.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-73.333.184 26.972.794 -38.017.894 45.538.883Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,29810000 0,10960000 -0,15450000 0,18510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.230 -53.007 28.193 15.945Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -12.230 -53.007 28.193 15.945Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları