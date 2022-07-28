***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -47.348 7.563.403 1.356.328.855 410.426.474 2.107.707.037 2.107.707.037Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-17.648 -17.648 -17.648Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler410.426.474 -410.426.474 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.098.777 2.098.777 2.098.777Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-216.787 -216.787 -216.787Dönem Sonu Bakiyeler246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -64.996 7.563.403 1.766.538.542 2.098.777 2.109.571.379 2.109.571.379Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 -2.721.195 -1.270.005 89.752.887 42.336.712 9.568.612 1.764.485.277 1.542.289.462 3.944.441.750 3.944.441.750Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.052.439 98.543 -3.960.719 1.539.811.743 -1.491.157.049 47.844.957 47.844.957Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -2.721.195 1.782.434 89.752.887 42.435.255 5.607.893 3.304.297.020 51.132.413 3.992.286.707 3.992.286.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.252.761 9.276.504Dönem Karı (Zararı)51.132.413 2.098.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.532.351 47.228.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.329.111 4.989.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.306.800 824.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.168 110.845Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.406.968 590.193Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler123.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler49.077Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler49.077Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.510.040Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler41.365.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler46.587.997 -40.051.081Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.136.606 -15.381.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59.001.602 156.302Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-174.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)602.980Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.812.297 -28.668.655Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)150.544Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.460.535 4.836.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.249.263 -1.746.702Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.252.761 9.276.504Alınan TemettülerVergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-230.721.768 -58.776.551Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-230.721.768 -58.776.551Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.297.296 107.441.684Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri131.297.296 107.441.684Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri131.297.296 107.441.684Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.828.289 57.941.637Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.828.289 57.941.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ426.087.298 222.856.883DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ430.915.587 280.798.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri430.915.586 426.087.297Finansal YatırımlarTicari Alacaklar120.091.551 38.954.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar94.147.427 20.342.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.944.124 18.612.518Diğer Alacaklar2.062.162 61.063.764İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.062.162 61.063.764Peşin Ödenmiş Giderler8.046.040 2.220.434İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.046.040 2.220.434Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar549.426 1.634.370Diğer Dönen Varlıklar3.730.172 14.150.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.730.172 14.150.704ARA TOPLAM565.394.937 544.111.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR565.394.937 544.111.513DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Stoklar57.072.416 56.897.916Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar115.033.755 124.524.585Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.035.554.651 4.813.634.171Maddi Duran Varlıklar95.568.296 82.479.424Peşin Ödenmiş Giderler21.557.832 24.067.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.557.832 24.067.873Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR5.324.786.950 5.101.603.969TOPLAM VARLIKLAR5.890.181.887 5.645.715.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar126.159.655 155.870.675İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar126.159.655 155.870.675Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları454.392.566 630.106.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları454.392.566 630.106.089Ticari Borçlar10.105.299 9.812.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.523.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.105.299 8.288.676Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar280.195 201.631Diğer Borçlar25.466.173 22.382.779İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.593.895 13.475.432İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.872.278 8.907.347Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)488.604Kısa Vadeli Karşılıklar8.812.754 8.675.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.812.754 8.675.171ARA TOPLAM625.216.642 827.537.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER625.216.642 827.537.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.267.982.935 867.267.798İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.267.982.935 867.267.798Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar4.049.780 5.494.163İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.049.780 5.494.163Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.178 226.502Uzun Vadeli Karşılıklar412.755 312.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar412.755 312.587Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler194.890 336.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler194.890 336.892TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.272.678.538 873.637.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.897.895.180 1.701.175.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.992.286.707 3.944.540.294Ödenmiş Sermaye500.000.000 500.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları331.244 331.244Geri Alınmış Paylar (-)-3.052.439 -3.052.439Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.782.434 -1.270.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)132.188.143 132.188.143Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)42.533.800 42.533.800Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.752.887 89.752.887Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-98.544 -98.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.607.893 9.568.612Diğer Kısıtlanmış Yedekler5.607.893 9.568.612Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.304.297.020 1.764.485.277Net Dönem Karı veya Zararı51.132.412 1.542.289.462TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.992.286.707 3.944.540.294TOPLAM KAYNAKLAR5.890.181.887 5.645.715.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat234.028.321 143.347.152 126.999.450 73.933.984Satışların Maliyeti-45.331.588 -19.650.799 -17.665.601 -7.668.513TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.696.733 123.696.353 109.333.849 66.265.471BRÜT KAR (ZARAR)188.696.733 123.696.353 109.333.849 66.265.471Genel Yönetim Giderleri-2.426.485 -2.515.206 -183.695 -1.761.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.598.809 4.279.903 1.772.683 2.555.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.825.597 -2.711.644 -9.852.828 -884.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.043.460 122.749.406 101.070.009 66.175.586Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.781.804 13.750.795 2.240.348 13.750.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5.427.302 -8.315.159 -93.966FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)187.252.566 128.185.042 103.310.357 79.832.415Finansman Gelirleri106.656.117 30.375.861 63.151.013 12.274.066Finansman Giderleri-242.776.270 -156.462.126 -130.400.323 -73.745.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001DÖNEM KARI (ZARARI)51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.052.439 -17.648 915.554 -10.103Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.052.439 -17.648 915.554 -10.103Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.052.439 -17.648 915.554 -10.103TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.184.852 2.081.129 36.976.601 18.350.898Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.184.852 2.081.129 36.976.601 18.350.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048714BIST