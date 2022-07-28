***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:11
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -47.348 7.563.403 1.356.328.855 410.426.474 2.107.707.037 2.107.707.037
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-17.648 -17.648 -17.648
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
410.426.474 -410.426.474 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.098.777 2.098.777 2.098.777
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-216.787 -216.787 -216.787
Dönem Sonu Bakiyeler
246.000.001 -1.047.230 -1.270.005 89.752.887 -64.996 7.563.403 1.766.538.542 2.098.777 2.109.571.379 2.109.571.379
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -2.721.195 -1.270.005 89.752.887 42.336.712 9.568.612 1.764.485.277 1.542.289.462 3.944.441.750 3.944.441.750
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.052.439 98.543 -3.960.719 1.539.811.743 -1.491.157.049 47.844.957 47.844.957
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -2.721.195 1.782.434 89.752.887 42.435.255 5.607.893 3.304.297.020 51.132.413 3.992.286.707 3.992.286.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.252.761 9.276.504
Dönem Karı (Zararı)
51.132.413 2.098.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.532.351 47.228.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.329.111 4.989.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.306.800 824.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.168 110.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.406.968 590.193
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
123.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.077
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.510.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
41.365.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.587.997 -40.051.081
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.136.606 -15.381.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.001.602 156.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-174.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
602.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.812.297 -28.668.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
150.544
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.460.535 4.836.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.249.263 -1.746.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.252.761 9.276.504
Alınan Temettüler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-230.721.768 -58.776.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-230.721.768 -58.776.551
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.297.296 107.441.684
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.297.296 107.441.684
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
131.297.296 107.441.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.828.289 57.941.637
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.828.289 57.941.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
426.087.298 222.856.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
430.915.587 280.798.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
430.915.586 426.087.297
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
120.091.551 38.954.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
94.147.427 20.342.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.944.124 18.612.518
Diğer Alacaklar
2.062.162 61.063.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.062.162 61.063.764
Peşin Ödenmiş Giderler
8.046.040 2.220.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.046.040 2.220.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
549.426 1.634.370
Diğer Dönen Varlıklar
3.730.172 14.150.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.730.172 14.150.704
ARA TOPLAM
565.394.937 544.111.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
565.394.937 544.111.513
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
57.072.416 56.897.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
115.033.755 124.524.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.035.554.651 4.813.634.171
Maddi Duran Varlıklar
95.568.296 82.479.424
Peşin Ödenmiş Giderler
21.557.832 24.067.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.557.832 24.067.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.324.786.950 5.101.603.969
TOPLAM VARLIKLAR
5.890.181.887 5.645.715.482
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.159.655 155.870.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.159.655 155.870.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
454.392.566 630.106.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
454.392.566 630.106.089
Ticari Borçlar
10.105.299 9.812.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.523.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.105.299 8.288.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
280.195 201.631
Diğer Borçlar
25.466.173 22.382.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.593.895 13.475.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.872.278 8.907.347
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
488.604
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.812.754 8.675.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.812.754 8.675.171
ARA TOPLAM
625.216.642 827.537.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
625.216.642 827.537.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.267.982.935 867.267.798
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.267.982.935 867.267.798
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.049.780 5.494.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.049.780 5.494.163
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.178 226.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
412.755 312.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
412.755 312.587
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
194.890 336.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
194.890 336.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.272.678.538 873.637.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.897.895.180 1.701.175.188
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.992.286.707 3.944.540.294
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 500.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
331.244 331.244
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.052.439 -3.052.439
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.782.434 -1.270.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.188.143 132.188.143
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
42.533.800 42.533.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.752.887 89.752.887
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-98.544 -98.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.607.893 9.568.612
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
5.607.893 9.568.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.304.297.020 1.764.485.277
Net Dönem Karı veya Zararı
51.132.412 1.542.289.462
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.992.286.707 3.944.540.294
TOPLAM KAYNAKLAR
5.890.181.887 5.645.715.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
234.028.321 143.347.152 126.999.450 73.933.984
Satışların Maliyeti
-45.331.588 -19.650.799 -17.665.601 -7.668.513
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.696.733 123.696.353 109.333.849 66.265.471
BRÜT KAR (ZARAR)
188.696.733 123.696.353 109.333.849 66.265.471
Genel Yönetim Giderleri
-2.426.485 -2.515.206 -183.695 -1.761.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.598.809 4.279.903 1.772.683 2.555.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.825.597 -2.711.644 -9.852.828 -884.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.043.460 122.749.406 101.070.009 66.175.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.781.804 13.750.795 2.240.348 13.750.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.427.302 -8.315.159 -93.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
187.252.566 128.185.042 103.310.357 79.832.415
Finansman Gelirleri
106.656.117 30.375.861 63.151.013 12.274.066
Finansman Giderleri
-242.776.270 -156.462.126 -130.400.323 -73.745.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.132.413 2.098.777 36.061.047 18.361.001
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.052.439 -17.648 915.554 -10.103
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.052.439 -17.648 915.554 -10.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.052.439 -17.648 915.554 -10.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.184.852 2.081.129 36.976.601 18.350.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.184.852 2.081.129 36.976.601 18.350.898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048714
BIST