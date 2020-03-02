***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,9 - 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2019 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Reysas GYO Davet ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Reysas GYO Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Reysas GYO Ek Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 26/02/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2020 Salı günü saat 12:00'de, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 13:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823304BIST