***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 28.05.2020Genel Kurul Tarihi 24.06.2020Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,4 - Dilek ve öneriler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 13:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00050868195 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili hususu Genel Kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Reysas GYO İmtiyazlı İmzalı Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimize ait 2019 yılı (A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857447BIST