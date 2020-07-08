***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 18:49
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 28.05.2020
Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 13:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00050868195 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili hususu Genel Kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.07.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Reysas GYO İmtiyazlı İmzalı Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimize ait 2019 yılı (A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/07/2020 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 08/07/2020 tarih ve 10114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857447
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