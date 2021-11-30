***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.11.2021 14:59
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerden, ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarın Şirketimizin kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10 limitinin üstünde gerçekleştiği, 2021 yılı sonunda ise %10 limitinin üstünde ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980252
BIST
17:471.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:4713,1181
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3018
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:4714,9360
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,4671
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:47757,01
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 22,01
|Açılış
|: 757,01
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:47
|AKFGY
|5,83
|34.667.034
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|FENER
|31,02
|190.787.776
|% -9,93
|
|MEPET
|2,45
|28.233.374
|% -9,93
|
|ASELS
|21,50
|3.195.510.224
|% -5,45
|
|GARAN
|11,48
|2.523.260.020
|% 0,70
|
|KOZAL
|129,30
|2.192.747.240
|% 7,21
|
|THYAO
|17,26
|1.808.765.860
|% -0,35
|
|SASA
|43,00
|1.445.313.271
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,18
|1.095.807.215
|% 0,32
|
|GARAN
|11,48
|2.523.260.020
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,57
|1.249.917.101
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,24
|358.984.243
|% -0,88
|
|ASELS
|21,50
|3.195.510.224
|% -5,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1001
|13,1181
|% 2,35
|
|Euro
|14,9094
|14,9360
|% 3,23
|
|Sterlin
|17,3962
|17,4835
|% 2,36
|
|Frank
|14,2124
|14,2980
|% 2,85
|
|Riyal
|3,4733
|3,4907
|% 2,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,04
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,27
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-2,70
|