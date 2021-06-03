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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

03.06.2021 15:33



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/05/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 246.000.001-TL olan  çıkarılmış  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %103,25203 oranında 253.999.999-TL  arttırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939862


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