***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.01.2021 15:34
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14/01/2021 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 14/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902126
BIST
16:171.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
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1.568
En Düşük
1.552
16:177,3800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,3700
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|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,4582
En Düşük
7,3646
16:178,9566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,9300
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|Önceki Kapanış
|: 9,0300
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9,0707
En Düşük
8,9380
16:17436,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 436,95
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|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.619.977
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.855.272
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.864.960
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,25
|1.774.860.168
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,68
|1.449.923.376
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,10
|1.031.233.060
|% -0,96
|
|TCELL
|16,89
|1.005.852.076
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,47
|1.002.900.630
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,63
|857.867.439
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.002.900.630
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,68
|1.449.923.376
|% -2,65
|
|TSKB
|1,89
|406.887.940
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|297.180.787
|% 6,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3800
|% -0,31
|
|Euro
|8,9494
|8,9566
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0242
|10,0745
|% -0,36
|
|Frank
|8,2424
|8,2920
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9607
|1,9705
|% -0,35
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
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Seans Raporu
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Yüzde -5.63 oranında düşüşle 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 749, 533 adet işlem
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Yüzde -5.08 oranında düşüşle 18.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 126 adet işlem
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Yüzde -6.26 oranında düşüşle 58.40 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 736 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 9 kaybederek (% -0.50 ) 1, 383