***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel 9.364,62 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli9.488.566,20 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,76Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%3,86Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,33Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,37İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,40Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/12/2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafSelim Keleş (%50), Süleyman Keleş (%50)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29/12/2020 - Özel 2020 -1516Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar11.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimizin 30/12/2020 tarih ve 608 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerinde bulunan Selim Keleş (%50) ve Süleyman Keleş (%50)'e ait 9.364,62 m2'lik ortak mülkiyetli arsa 9.488.566,20-TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa üzerine, Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için toplam 2 kattan oluşan yaklaşık 17.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895696BIST