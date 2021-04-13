***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
13.04.2021 20:31
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 1,2 ve 9 Nolu Parseller 49.052,73 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
KDV dahil 16.761.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,35
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%6,81
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,48
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%6,35
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/04/2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Nurtav Yumurta Tarım Hayvancılık Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (151 Ada 1-2 Parsel), Hatice Aloğlu (151 Ada 9 Parsel)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08/04/2021 - Özel 2021-414
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
16.000.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimizin 09/04/2021 tarih ve 636 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 1 ve 2 nolu Parseller üzerinde bulunan Nurtav Yumurta Tarım Hayvancılık Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.'ye ait 38.472,23 m2'lik gayrimenkul ile Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 9 nolu Parsel üzerinde bulunan Hatice Aloğlu'na ait 10.580,50 m2'lik gayrimenkul KDV dahil 16.761.000 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır.
Söz konusu arsa üzerine, kiracımız Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)'ya teslim edilmek üzere yaklaşık 31.000 m2'lik lojistik depo inşa edilecek olup, teslimin Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927611
BIST