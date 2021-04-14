***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/04/2021 (Sehven yanlış yazılan parsel numarası düzeltilmiştir)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 1,11 ve 9 Nolu Parseller 49.052,73 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım BedeliKDV dahil 16.761.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,35Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%6,81Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,48Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%6,35Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09/04/2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafNurtav Yumurta Tarım Hayvancılık Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (151 Ada 1-11 Parsel), Hatice Aloğlu (151 Ada 9 Parsel)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08/04/2021 - Özel 2021-414Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar16.000.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimizin 09/04/2021 tarih ve 636 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 1 ve 11 nolu Parseller üzerinde bulunan Nurtav Yumurta Tarım Hayvancılık Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.'ye ait 38.472,23 m2' lik gayrimenkul ile Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 9 nolu Parsel üzerinde bulunan Hatice Aloğlu'na ait 10.580,50 m2'lik gayrimenkul KDV dahil 16.761.000 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır.Söz konusu arsa üzerine, kiracımız Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)'ya teslim edilmek üzere yaklaşık 31.000 m2'lik lojistik depo inşa edilecek olup, teslimin Ekim 2021 tarihinde yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927777BIST