***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
22.06.2020 17:27
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bolu İli Merkez İlçesi 120 Ada 18 Parsel 20.654 m2 arsa üzerinde bulunan 12.130 m2 deponun tamamı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/06/2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,03
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri 1.sene için 156.000-TL+KDV olup, kira b
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7151
En Düşük
7,6418
18:05387,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,46
|Açılış
|: 387,46
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4972
|8,5398
|% 0,82
|
|Frank
|7,1937
|7,2370
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8191
|1,8282
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|14,98
|
|Altın Gr.
|386
|387
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.524
|37,20
|
|Tam
|2.575
|2.587
|36,20
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,60
|
|Çeyrek
|629
|634
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,04
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 321, 153 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 707, 378 adet işlem
-
17:56SILVR
Yüzde 7.49 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 071 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
-
17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de