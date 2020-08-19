***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 527 Ada 9 Parsel 21.268,71 m2 arsa üzerinde bulunan 10.606 m2'lik deponun 500 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,49Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup,1.sene için 60.000-TL+KDV'dir. Kira bedelinde TEFE oranları dikkate alınarak 12 aylık ortalamaya göre kira artışı uygulanacaktır. Toplam kira bedeli 130.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,01Karşı TarafDinç Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/08/2020Kira Süresi2 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0289Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 14 TL, deponun yıllık kira bedeli 1.782.000+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştırAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 527 Ada 9 Parsel üzerindeki 21.268,71 m2 arsa üzerinde bulunan 10.606 m2'lik deponun 500 m2'lik depolama alanı "Dinç Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Tic.Ltd.Şti."ye 2 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 130.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869920BIST