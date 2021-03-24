***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 600 m2 depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/03/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,35Kira Bedeli ve KoşullarıToplam 150.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,014Karşı TarafTKG Adapazarı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/03/2021Kira Süresi11 ayÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30/11/2020 - ÖZEL 2020-898Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarKiralama piyasa koşullarına göre yapılmıştır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parsel 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 600 m2 depolama alanı "TKG Adapazarı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş."e 11 aylığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 11 ayda yaklaşık 150.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920187BIST