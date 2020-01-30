RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7985
|7,8377
|% 0,89
|Frank
|6,1390
|6,1760
|% 0,78
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|304
|304
|1,57
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|Yarım
|966
|991
|8,31
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,07
Seans Raporu
- 17:59LUKSK Yüzde -3.62 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 532 adet işlem
- 17:58PNSUT Yüzde -3.80 oranında düşüşle 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 593, 871 adet işlem
- 17:56CUSAN Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 576, 452 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GARAN, TUPRS
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -234, 91 kaybederek (% -0.21 ) 113, 124