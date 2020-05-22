***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/05/2020 tarih ve 567 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Muğla İli Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi Tilkicik Mevkii N18c-12d-1a/N18c-12d-1b/N18c-12a-4d/N18c-12d-4c Pafta 714 Ada 1 Parseldeki gayrimenkulün 2.300.000 EURO bedel ile satın alınmasına ilişkin "Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş." ile şirketimiz arasında yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir. Sözleşmenin feshi sebebiyle 15.05.2020 tarihinde 1.788.003,47 EURO ve 22.05.2020 tarihinde 624.352 EURO olmak üzere toplam 2.412.355,47 EURO iade alınmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846723BIST