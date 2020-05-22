***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 19:08
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/09/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/05/2020 tarih ve 567 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Muğla İli Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi Tilkicik Mevkii N18c-12d-1a/N18c-12d-1b/N18c-12a-4d/N18c-12d-4c Pafta 714 Ada 1 Parseldeki gayrimenkulün 2.300.000 EURO bedel ile satın alınmasına ilişkin "Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş." ile şirketimiz arasında yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir. Sözleşmenin feshi sebebiyle 15.05.2020 tarihinde 1.788.003,47 EURO ve 22.05.2020 tarihinde 624.352 EURO olmak üzere toplam 2.412.355,47 EURO iade alınmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846723
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05380,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,10
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2696
|8,3111
|% -0,08
|
|Frank
|6,9787
|7,0207
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,27
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.534
|2.563
|24,20
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|11,80
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-1,06
|