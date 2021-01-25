***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









arŞirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'de yer alan Çayırova 15 nolu depomuzun alt katında yapılacak ofis imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile şirketimiz arasında 30 günde bitirilecek şekilde 350.000 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904173BIST