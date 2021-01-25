***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 14:53
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Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'de yer alan Çayırova 15 nolu depomuzun alt katında yapılacak ofis imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile şirketimiz arasında 30 günde bitirilecek şekilde 350.000 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904173
BIST
17:391.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:397,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:398,9784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:39442,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,09
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:39
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.341.447
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,71
|11.401.208
|% -9,01
|
|PKENT
|1.449,00
|6.458.129
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,90
|2.419.290.984
|% 5,68
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,10
|1.404.437.406
|% 2,60
|
|GARAN
|9,61
|1.048.008.480
|% -1,54
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|TSKB
|1,99
|709.074.686
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|469.795.570
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|715.936.310
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3979
|7,4051
|% -0,07
|
|Euro
|8,9709
|8,9784
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0779
|10,1284
|% -0,30
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,28
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 55 kaybederek (% -0.46 ) 1, 643
-
17:54XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 29, 701.00 milyon TL de
-
17:54SANKO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 644 adet işlem
-
17:53ENJSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 235, 495 adet işlem
-
17:51DEVA
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 022, 983 adet işlem