***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2023 12:52
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun yapı kullanım izin belgesi (iskan) Gebze Belediyesinden 06.09.2023 tarihinde alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192041
BIST
'
13:568.217
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,91
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:5626,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:5628,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1092
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:561.661,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.661,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:56
|POLTK
|6.215,00
|67.793.433
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.192.212
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|250.180.058
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|75.907.503
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.533.120
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.653.762
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,10
|287.532.478
|% -5,40
|
|EREGL
|46,50
|5.217.042.160
|% 1,09
|
|IZENR
|74,55
|4.690.457.924
|% 3,83
|
|SASA
|55,25
|4.261.067.904
|% 4,25
|
|SISE
|54,50
|3.857.301.366
|% 1,30
|
|EKGYO
|9,41
|3.614.243.353
|% -0,32
|
|EKGYO
|9,41
|3.614.243.353
|% -0,32
|
|YKBNK
|17,25
|2.740.257.225
|% 0,64
|
|HALKB
|15,25
|2.115.959.173
|% 3,81
|
|ISCTR
|24,20
|3.191.458.398
|% 2,63
|
|EREGL
|46,50
|5.217.042.160
|% 1,09
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8159
|26,8220
|% 0,19
|
|Euro
|28,8176
|28,8304
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,5487
|33,7169
|% 0,07
|
|Frank
|30,0061
|30,1868
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1280
|7,1637
|% 0,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|0,65
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|3,71
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.018
|11.099
|-45,00
|
|Yarım
|5.526
|5.571
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.785
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,22
|20,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,66
|89,66
|-0,38
|