***RYSAS* *BEYAZ* *FLAP* *TKNSA* *HEKTS* *SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.05.2021 09:32
***RYSAS******BEYAZ******FLAP******TKNSA******HEKTS******SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAHOL, BEYAZ, FLAP, HEKTS, RYSAS, TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933999
BIST
11:151.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:158,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:1510,0067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:15474,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,45
|Açılış
|: 474,20
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MRSHL
|271,70
|1.572.600
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|1.914.907
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.487.781
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.318.330
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.911.254
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|30.261.072
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|84.986.355
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,22
|12.462.376
|% -9,28
|
|ATLAS
|1,65
|6.514.457
|% -8,33
|
|THYAO
|12,55
|384.394.549
|% 2,62
|
|BIOEN
|18,13
|243.847.982
|% 1,80
|
|SISE
|7,66
|222.938.915
|% 2,00
|
|PETKM
|6,85
|209.069.463
|% 2,09
|
|KOZAL
|113,00
|190.489.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|116.811.126
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,82
|65.703.305
|% 0,00
|
|THYAO
|12,55
|384.394.549
|% 2,62
|
|PETKM
|6,85
|209.069.463
|% 2,09
|
|SISE
|7,66
|222.938.915
|% 2,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2936
|8,2968
|% 0,26
|
|Euro
|9,9969
|10,0067
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4619
|11,5194
|% 0,54
|
|Frank
|9,0560
|9,1106
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2078
|2,2189
|% 0,36
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|6,41
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,31
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 15 artarak (% 0.63 ) 1, 466
-
11:28XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 4, 241.00 milyon TL de
-
11:28VERTU
Yüzde 8.14 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 050 adet işlem
-
11:27MAALT
Yüzde 4.34 oranında artışla 237.90 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 055 adet işlem
-
11:26ISMEN
Yüzde 4.43 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 832 adet işlem