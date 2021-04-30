***RYSAS* *BIOEN* *SASA* *YKGYO* *COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.04.2021 09:29
***RYSAS******BIOEN******SASA******YKGYO******COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIOEN, COSMO, RYSAS, SASA, YKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933033
BIST
10:471.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:478,2306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:479,9612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:47468,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,49
|Açılış
|: 468,74
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TIRE
|6,18
|1.721.124
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|56.825.807
|% 9,79
|
|EGSER
|15,12
|27.800.785
|% 9,57
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.966.746
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|863.756
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,06
|21.194.856
|% -7,09
|
|EREGL
|19,30
|249.463.309
|% 0,21
|
|THYAO
|12,16
|208.043.209
|% 1,50
|
|KOZAL
|110,50
|206.606.178
|% 1,94
|
|GARAN
|7,24
|184.376.820
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|172.444.829
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|67.272.842
|% -0,55
|
|GWIND
|4,92
|159.618.881
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,11
|55.783.057
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|184.376.820
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|172.444.829
|% 0,28
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2235
|8,2277
|% 0,30
|
|Euro
|9,9559
|9,9641
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4335
|11,4908
|% 0,31
|
|Frank
|9,0275
|9,0818
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1900
|2,2010
|% 0,46
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,35
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,39
|