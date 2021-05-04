***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
04.05.2021 11:52
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
İlgili Şirket Ünvanı REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 119.350.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 130.650.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 242.620,015
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 05.05.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 06.05.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TR-RYSAS.pdf
EK: 2 RYSAS-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934348
BIST
13:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:308,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:3010,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0672
En Düşük
9,9739
13:30477,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 477,83
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:30
|MTRKS
|42,24
|98.083.730
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.793.309
|% 10,00
|
|CIMSA
|24,78
|150.336.176
|% 9,65
|
|TSPOR
|2,29
|75.589.917
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.168.728
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.582.288
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.334.730
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,50
|1.022.858
|% -8,73
|
|EREGL
|19,28
|529.491.381
|% -1,88
|
|PETKM
|6,89
|523.593.221
|% 0,15
|
|KOZAL
|117,10
|496.916.252
|% 1,83
|
|GARAN
|7,24
|443.361.180
|% -0,41
|
|HEKTS
|9,82
|374.103.424
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,81
|174.317.213
|% 0,09
|
|PETKM
|6,89
|523.593.221
|% 0,15
|
|GARAN
|7,24
|443.361.180
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,08
|124.401.112
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.334.730
|% -9,85
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3549
|8,3591
|% 0,42
|
|Euro
|10,0436
|10,0505
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,5992
|11,6573
|% 0,66
|
|Frank
|9,1028
|9,1577
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2218
|2,2330
|% 0,43
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|