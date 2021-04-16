***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.04.2021 09:16
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928680
BIST
10:061.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.406
En Düşük
1.400
10:068,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0823
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
10:069,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0801
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
10:06459,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,73
|Açılış
|: 459,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler10:06
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|BTCIM
|14,92
|546.281
|% 8,67
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,58
|9.505
|% -43,44
|
|SAMAT
|5,22
|1.064.843
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|5.921.810
|% -10,00
|
|PKENT
|2.115,00
|57.105
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|396.575
|% -9,99
|
|ODAS
|3,54
|113.886.726
|% -3,80
|
|GARAN
|7,33
|108.843.206
|% 0,27
|
|BJKAS
|11,80
|85.634.513
|% 7,76
|
|QUAGR
|28,54
|70.524.964
|% 7,78
|
|PETKM
|6,41
|48.076.391
|% 0,00
|
|ODAS
|3,54
|113.886.726
|% -3,80
|
|YKBNK
|2,19
|35.783.181
|% -0,90
|
|GARAN
|7,33
|108.843.206
|% 0,27
|
|BJKAS
|11,80
|85.634.513
|% 7,76
|
|PETKM
|6,41
|48.076.391
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0861
|8,0896
|% 1,03
|
|Euro
|9,6795
|9,6863
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,0812
|11,1368
|% 0,68
|
|Frank
|8,7564
|8,8091
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1513
|2,1621
|% 1,03
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,05
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,05
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,25
|
Seans Raporu
10:06
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10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, KRDMD, ISCTR
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10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KOZAL, HALKB
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10:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4 kaybederek (% -0.33 ) 1, 216
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10:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, SONME, COSMO
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10:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAMAT, PKENT, PEKGY, RODRG, TKURU, ORMA