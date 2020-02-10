***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:17
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818106
BIST
16:31118.135
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.880,29
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:316,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:316,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:31304,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,39
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.414.555
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|9.051.119
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,50
|768.802.092
|% 10,41
|
|DESA
|5,66
|43.817.703
|% 10,12
|
|BOSSA
|9,59
|46.603.340
|% 8,98
|
|LINK
|28,26
|3.296.984
|% -15,14
|
|DOKTA
|46,30
|58.457.370
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,60
|8.499.576
|% -12,33
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,07
|1.745.785.910
|% -2,76
|
|TSPOR
|3,50
|768.802.092
|% 10,41
|
|PETKM
|3,96
|515.695.522
|% -3,65
|
|ASELS
|24,04
|487.738.791
|% -1,72
|
|KRDMD
|2,83
|471.917.220
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,22
|337.358.627
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,50
|768.802.092
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,64
|342.199.608
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,83
|471.917.220
|% -3,41
|
|ODAS
|2,12
|338.496.097
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7649
|7,8038
|% 0,47
|
|Frank
|6,1340
|6,1709
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5998
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,09
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,29
|
|Yarım
|969
|994
|2,08
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|