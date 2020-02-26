***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 10:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821621
BIST
14:50114.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 206,04
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
14:506,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
14:506,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7108
En Düşük
6,6789
14:50326,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,07
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|13.855.445
|% 20,00
|
|OYAYO
|2,94
|14.828.471
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,43
|43.999.914
|% 13,83
|
|ALGYO
|19,83
|313.698.912
|% 12,29
|
|HATEK
|11,21
|45.818.922
|% 10,77
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,74
|11.941.865
|% -6,16
|
|GSRAY
|3,87
|54.640.341
|% -5,61
|
|ASELS
|29,12
|1.908.577.102
|% -0,07
|
|THYAO
|13,28
|1.511.467.996
|% -1,48
|
|ODAS
|2,20
|360.043.511
|% 0,92
|
|GARAN
|10,60
|332.805.083
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,88
|330.617.622
|% 2,13
|
|ODAS
|2,20
|360.043.511
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|192.252.918
|% 2,29
|
|KRDMD
|2,88
|330.617.622
|% 2,13
|
|THYAO
|13,28
|1.511.467.996
|% -1,48
|
|KARSN
|1,98
|217.527.041
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9466
|7,9865
|% -0,18
|
|Frank
|6,2870
|6,3248
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|16,90
|
|Altın Gr.
|326
|327
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|10,75
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,20
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,55
|53,55
|-0,71
|