***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:05
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822491
BIST
11:25105.236
En Yüksek
|Değişim
|: -4,69%
|| -5.182,15
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.298
En Düşük
99.332
11:256,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0428
|Açılış
|: 6,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:256,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:25327,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,24
|Açılış
|: 327,46
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,16
|8.444.811
|% 13,08
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,75
|5.984.138
|% 10,95
|
|RYSAS
|8,51
|21.821.214
|% 5,06
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|THYAO
|11,41
|366.514.232
|% -6,09
|
|ASELS
|26,48
|224.562.320
|% -5,36
|
|GARAN
|9,48
|94.240.446
|% -6,97
|
|PETKM
|3,63
|80.349.703
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,64
|76.495.616
|% -3,30
|
|IHLGM
|1,22
|71.433.492
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,37
|72.631.344
|% -6,80
|
|CEMAS
|1,14
|36.724.656
|% -6,56
|
|THYAO
|11,41
|366.514.232
|% -6,09
|
|IHLAS
|0,71
|22.950.638
|% -8,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0004
|8,0405
|% 0,37
|
|Frank
|6,4306
|6,4693
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-2,08
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|