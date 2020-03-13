***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:26
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828562
BIST
16:1197.446
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 3.806,91
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:116,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0270
|Açılış
|: 6,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:116,9945
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0784
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:11322,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,36
|Açılış
|: 322,72
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.179.345
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.040.962
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.455
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|90.358.359
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|6.305.623
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,33
|6.214.291
|% -10,87
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,06
|1.030.691.598
|% 6,98
|
|THYAO
|9,25
|901.377.503
|% 9,08
|
|GARAN
|9,29
|509.165.305
|% 6,29
|
|EREGL
|8,35
|323.862.891
|% 2,45
|
|KRDMD
|2,10
|315.810.562
|% 5,00
|
|ODAS
|1,38
|275.407.446
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,94
|153.952.317
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,10
|315.810.562
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|287.315.275
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|152.076.499
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% -1,15
|
|Frank
|6,5692
|6,6088
|% -1,41
|
|Riyal
|1,6712
|1,6796
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
|
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