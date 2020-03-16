***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:40
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829285
BIST
13:3489.471
En Yüksek
|Değişim
|: -6,42%
|| -6.134,59
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:346,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3885
En Düşük
6,2780
13:347,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:34309,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,17
|Açılış
|: 309,22
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,62
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,99
|58.382.891
|% 9,52
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,14
|9.069.366
|% 7,55
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AVISA
|12,69
|293.581
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.026.341
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|713.177
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|825.993
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.140.431
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|357.616.521
|% -7,31
|
|THYAO
|8,49
|301.375.764
|% -7,11
|
|GARAN
|8,37
|276.627.310
|% -7,10
|
|ECILC
|3,81
|163.625.769
|% -6,16
|
|YKBNK
|2,11
|97.313.769
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|75.885.530
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|51.364.034
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|97.313.769
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|49.223.144
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.952.702
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 1,05
|
|Frank
|6,7358
|6,7764
|% 1,65
|
|Riyal
|1,6957
|1,7042
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-25,79
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|-3,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-7,56
|
|Yarım
|997
|1.024
|-3,66
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|12,97
|13,01
|-1,74
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,64
|-0,37
|
|B. Petrol
|31,27
|31,27
|-2,58
|