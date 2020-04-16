***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:19
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838561
BIST
17:3096.294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 439,06
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:306,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:307,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:30385,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,33
|Açılış
|: 386,06
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.806.343
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.825.350
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.031.866
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.531.897
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.639.554
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.335.497
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.153.477.265
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|58.085.526
|% -9,93
|
|ASELS
|26,72
|1.156.688.695
|% 1,06
|
|PGSUS
|49,92
|1.153.477.265
|% -9,97
|
|THYAO
|10,17
|1.013.252.697
|% -1,83
|
|ECILC
|4,80
|926.617.113
|% 9,84
|
|GARAN
|8,30
|856.884.465
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,07
|238.675.624
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|926.617.113
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|101.991.099
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.927.312
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,94
|285.980.018
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6356
|8,6789
|% 0,06
|
|Frank
|7,1495
|7,1925
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8394
|1,8486
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|13,50
|
|Altın Gr.
|387
|387
|5,43
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.542
|38,10
|
|Tam
|2.554
|2.616
|39,20
|
|Yarım
|1.242
|1.273
|19,00
|
|Çeyrek
|623
|637
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|0,08
|