***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 14:57
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841527
BIST
16:13100.004
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.591,44
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:136,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:137,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:13381,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,91
|Açılış
|: 381,91
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|43.567.854
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|32.773.031
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.559.674
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.213.714
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.327.850
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.499.862
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.308.633
|% -9,99
|
|GARAN
|8,31
|1.240.435.937
|% -1,19
|
|THYAO
|10,53
|580.895.650
|% -0,85
|
|ASELS
|26,78
|523.901.675
|% -2,26
|
|PETKM
|3,53
|448.224.750
|% -1,94
|
|AFYON
|2,56
|368.936.530
|% 0,79
|
|ADESE
|1,45
|235.376.166
|% -5,84
|
|GARAN
|8,31
|1.240.435.937
|% -1,19
|
|AFYON
|2,56
|368.936.530
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,08
|265.531.484
|% -2,35
|
|PETKM
|3,53
|448.224.750
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6964
|8,7400
|% 0,64
|
|Frank
|7,1486
|7,1917
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-10,19
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|1,00
|
|Tam
|2.521
|2.575
|1,00
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,39
|26,39
|2,17
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