***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 14:27
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875278
BIST
14:441.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:447,4952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:448,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:44473,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,23
|Açılış
|: 473,01
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:44
|VAKFN
|4,01
|14.982.596
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,06
|32.275.335
|% -9,66
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,67
|61.509.633
|% -7,64
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|SASA
|16,93
|534.103.458
|% 4,06
|
|PETKM
|4,37
|424.106.275
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|418.623.707
|% 0,64
|
|SISE
|6,40
|377.620.567
|% 0,79
|
|ECILC
|6,95
|239.459.574
|% 0,87
|
|IHLAS
|1,08
|173.672.603
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|418.623.707
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|424.106.275
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|156.168.304
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|177.686.835
|% 2,36
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4924
|7,4952
|% 0,07
|
|Euro
|8,8929
|8,8975
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6908
|9,7394
|% 0,65
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,02
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|18,70
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,05
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,87
|