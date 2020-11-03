***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885561
BIST
14:241.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:248,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5195
En Düşük
8,4096
14:249,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1495
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9793
En Düşük
9,7754
14:24518,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,43
|Açılış
|: 518,66
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,96
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:24
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.623.501
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.100.105
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|438.598
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,33
|861.704.490
|% -0,47
|
|PETKM
|4,19
|846.534.002
|% 2,20
|
|TSKB
|2,32
|729.970.547
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,18
|660.355.578
|% -6,74
|
|GARAN
|6,63
|556.115.458
|% 0,30
|
|TSKB
|2,32
|729.970.547
|% -9,02
|
|PETKM
|4,19
|846.534.002
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,18
|660.355.578
|% -6,74
|
|DOHOL
|2,42
|415.963.174
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,71
|263.337.175
|% -1,72
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5044
|8,5089
|% 0,82
|
|Euro
|9,9641
|9,9728
|% 1,52
|
|Sterlin
|11,0078
|11,0630
|% 1,28
|
|Frank
|9,2439
|9,2996
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2586
|2,2699
|% 0,66
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,10
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.439
|3.491
|41,00
|
|Tam
|3.421
|3.506
|39,24
|
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,98
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|1,05
|
Seans Raporu
14:24
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