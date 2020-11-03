***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:50
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885704
BIST
13:401.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:408,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4924
En Düşük
8,4096
13:409,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1119
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9353
En Düşük
9,7754
13:40518,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,63
|Açılış
|: 518,01
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:40
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.022.786
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.449.684
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,38
|758.850.051
|% 0,31
|
|PETKM
|4,24
|727.807.408
|% 3,41
|
|TSKB
|2,34
|598.782.924
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,30
|513.558.491
|% -3,23
|
|GARAN
|6,68
|440.239.149
|% 1,06
|
|TSKB
|2,34
|598.782.924
|% -8,24
|
|PETKM
|4,24
|727.807.408
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,30
|513.558.491
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,46
|337.946.429
|% 0,82
|
|ODAS
|3,26
|396.019.033
|% 2,19
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4880
|8,4923
|% 0,62
|
|Euro
|9,9298
|9,9352
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,9860
|11,0411
|% 1,08
|
|Frank
|9,2248
|9,2804
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% 0,51
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,26
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,36
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,59
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,79
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|1,12
|