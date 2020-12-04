***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 12:27
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891385
BIST
12:231.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:237,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:239,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:23461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:21
|RYGYO
|6,71
|33.525.341
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.878.722
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.981.863
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,95
|7.815.579
|% 9,61
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,44
|5.417.357
|% -7,69
|
|TKNSA
|15,18
|477.246.881
|% -5,89
|
|TSKB
|1,98
|931.562.793
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|531.963.641
|% -0,54
|
|SISE
|6,99
|501.348.408
|% 0,00
|
|SELEC
|16,71
|491.015.050
|% 0,24
|
|TKNSA
|15,18
|477.246.881
|% -5,89
|
|TSKB
|1,98
|931.562.793
|% -3,88
|
|DOHOL
|2,73
|363.399.107
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,20
|160.732.441
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|251.659.542
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|409.329.356
|% 1,41
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7823
|7,7849
|% 0,17
|
|Euro
|9,4679
|9,4754
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4459
|10,4983
|% 0,21
|
|Frank
|8,7197
|8,7722
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0726
|2,0830
|% 0,32
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-0,94
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,45
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,68
|49,68
|0,97
|