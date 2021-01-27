***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:37
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904672
BIST
15:581.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -39,62
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:587,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
15:588,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:58437,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 436,96
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KONTR
|48,46
|174.684.589
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.751.373
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.601.576
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|58.921.628
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.591.290.415
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,46
|1.412.516.230
|% -3,15
|
|GARAN
|9,29
|1.249.450.139
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,85
|1.032.463.575
|% -0,72
|
|KARSN
|4,73
|927.119.629
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,46
|1.412.516.230
|% -3,15
|
|ODAS
|3,98
|1.591.290.415
|% 0,76
|
|TSKB
|1,86
|638.564.055
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,47
|417.635.695
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|315.027.426
|% -5,92
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3905
|7,3939
|% 0,68
|
|Euro
|8,9548
|8,9586
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0906
|10,1413
|% 0,32
|
|Frank
|8,2757
|8,3256
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% 0,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,53
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-18,46
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-8,93
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|0,10
|
Seans Raporu
15:58
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