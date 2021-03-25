***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 12:43
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920403
BIST
13:561.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:567,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:569,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
13:56441,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 441,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.715.560
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.257.913
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,12
|1.755.380.527
|% -1,11
|
|SASA
|47,52
|1.067.743.419
|% 0,47
|
|KOZAL
|121,20
|629.213.615
|% 2,02
|
|TUPRS
|97,20
|543.116.497
|% 5,54
|
|KRDMD
|6,70
|529.481.891
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.755.380.527
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,21
|145.364.701
|% 1,68
|
|TSKB
|1,42
|152.147.913
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,21
|215.226.730
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,90
|181.162.726
|% -0,52
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9439
|7,9477
|% 0,34
|
|Euro
|9,4060
|9,4440
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,8743
|10,9289
|% 0,60
|
|Frank
|8,4638
|8,5148
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1130
|2,1236
|% 0,32
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,66
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|8,90
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|4,31
|
|Çeyrek
|707
|723
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,82
|63,82
|-0,59
|