***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928689
BIST
09:551.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.406
En Düşük
1.404
09:558,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0801
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
09:559,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
09:55459,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,21
|Açılış
|: 459,50
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|VESTL
|33,46
|238.100.834
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|VESTL
|33,46
|238.100.834
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 0,00
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0806
|8,0874
|% 1,00
|
|Euro
|9,6750
|9,6848
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,0941
|11,1498
|% 0,80
|
|Frank
|8,7539
|8,8066
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1540
|2,1648
|% 1,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,83
|
|Altın Gr.
|459
|460
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|0,16
|