***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:14
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957310
BIST
17:021.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:028,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0617
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:0210,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0858
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:02485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,44
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MARKA
|5,06
|3.119.530
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.364.804
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.835.547
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.096.246
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|251.903.866
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.594.846
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|369.222
|% -9,93
|
|EDATA
|15,80
|25.833.692
|% -9,71
|
|KTSKR
|39,08
|89.308.154
|% -8,82
|
|KRDMD
|8,08
|1.823.486.457
|% 0,87
|
|GARAN
|9,12
|1.194.304.658
|% 0,11
|
|SISE
|8,36
|1.047.987.478
|% -0,36
|
|EREGL
|19,38
|956.506.880
|% -1,67
|
|GENIL
|16,38
|903.327.879
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,08
|1.823.486.457
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,43
|390.563.493
|% -2,41
|
|GARAN
|9,12
|1.194.304.658
|% 0,11
|
|SISE
|8,36
|1.047.987.478
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|193.353.867
|% -0,54
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6582
|8,6603
|% 0,72
|
|Euro
|10,1640
|10,1795
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,9552
|12,0151
|% 0,88
|
|Frank
|9,3499
|9,4062
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3005
|2,3120
|% 0,74
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,04
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,44
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|49,58
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|23,98
|
|Çeyrek
|777
|794
|11,99
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|-1,01
|