***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 16:55
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965743
BIST
16:461.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:468,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:4610,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0436
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:46495,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MANAS
|17,29
|40.848.596
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.629.044
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.504.668
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|GARFA
|12,87
|7.363.961
|% -10,00
|
|KTSKR
|41,04
|167.394.792
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.428.654
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,20
|315.584.089
|% -9,71
|
|GEDIK
|7,38
|51.985.047
|% -8,66
|
|GARAN
|9,02
|1.191.760.141
|% 2,04
|
|THYAO
|13,79
|1.004.725.256
|% 0,07
|
|KOZAL
|96,05
|449.690.696
|% 1,80
|
|TUPRS
|111,60
|424.311.963
|% -1,15
|
|SISE
|8,07
|420.553.377
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,37
|350.674.283
|% 1,28
|
|GARAN
|9,02
|1.191.760.141
|% 2,04
|
|EKGYO
|1,79
|133.867.216
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,20
|388.330.079
|% 0,58
|
|THYAO
|13,79
|1.004.725.256
|% 0,07
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8670
|8,8712
|% 0,01
|
|Euro
|10,3297
|10,3340
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8957
|11,9553
|% -0,59
|
|Frank
|9,5009
|9,5581
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3590
|2,3709
|% 0,11
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,34
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|10,83
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,24
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,20
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|-0,79
|