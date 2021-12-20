***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2021 14:47
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984656
BIST
14:401.734
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -69,72
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
14:4010,8184
En Yüksek
|Değişim
|: -11,25%
|| -1,3715
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
14:4012,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -11,27%
|| -1,5602
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
14:40597,77
En Yüksek
|Değişim
|: -15,55%
|| -110,03
|Açılış
|: 597,90
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler14:40
|PENTA
|359,70
|30.753.736
|% 10,00
|
|GLCVY
|12,26
|18.810.686
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|YONGA
|29,14
|248.602
|% 7,93
|
|GSDHO
|2,70
|156.502.740
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.268.918
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.237.676
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,70
|2.605.325.678
|% -1,52
|
|SISE
|12,36
|2.033.382.478
|% -6,93
|
|EREGL
|23,90
|1.547.630.829
|% -6,05
|
|TUPRS
|139,00
|1.187.859.989
|% -7,15
|
|KRDMD
|8,55
|1.172.200.769
|% -8,06
|
|YKBNK
|3,46
|901.749.792
|% -0,57
|
|GARAN
|11,70
|2.605.325.678
|% -1,52
|
|SISE
|12,36
|2.033.382.478
|% -6,93
|
|ODAS
|1,37
|189.756.680
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,55
|1.172.200.769
|% -8,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7846
|10,8184
|% -11,25
|
|Euro
|12,2490
|12,2799
|% -11,27
|
|Sterlin
|13,7756
|13,8447
|% -15,25
|
|Frank
|11,1483
|11,2154
|% -15,66
|
|Riyal
|2,7340
|2,7477
|% -15,61
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,99
|
|Altın Gr.
|611
|611
|-97,19
|
|Cumhuriyet
|4.130
|4.192
|-713,00
|
|Tam
|4.054
|4.193
|-744,91
|
|Yarım
|1.960
|2.028
|-360,33
|
|Çeyrek
|983
|1.014
|-180,17
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-1,23
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,25
|