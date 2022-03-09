***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 13:39
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008678
BIST
13:432.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 31,76
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:4314,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1815
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:4316,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2810
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:43947,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,18
|Açılış
|: 947,83
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:41
|GZNMI
|16,94
|402.986
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|354.964
|% 9,94
|
|SASA
|55,60
|1.756.141.481
|% 9,56
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|ISGYO
|8,14
|188.006.939
|% 8,24
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|100,00
|6.183.443
|% -5,48
|
|EDIP
|3,39
|7.516.234
|% -4,78
|
|RYSAS
|4,37
|6.822.936
|% -4,59
|
|THYAO
|25,98
|3.267.522.916
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,77
|1.771.864.908
|% 1,23
|
|SASA
|55,60
|1.756.141.481
|% 9,56
|
|KOZAL
|142,70
|1.550.883.897
|% -1,31
|
|SISE
|13,37
|1.187.433.019
|% 3,56
|
|ODAS
|1,47
|215.092.141
|% 3,52
|
|THYAO
|25,98
|3.267.522.916
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,67
|442.416.266
|% 1,38
|
|KRDMD
|14,77
|1.771.864.908
|% 1,23
|
|SISE
|13,37
|1.187.433.019
|% 3,56
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6242
|14,6331
|% 1,26
|
|Euro
|16,0590
|16,0812
|% 1,75
|
|Sterlin
|19,2191
|19,3155
|% 1,77
|
|Frank
|15,7055
|15,8002
|% 1,32
|
|Riyal
|3,8864
|3,9059
|% 1,15
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-34,46
|
|Altın Gr.
|949
|949
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|6.281
|6.376
|33,00
|
|Tam
|6.260
|6.422
|44,47
|
|Yarım
|3.026
|3.106
|21,51
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|10,75
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,08
|
|B. Petrol
|127
|127
|-0,96
|