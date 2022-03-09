***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 14:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008684
BIST
14:512.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,57
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
14:5114,6639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2133
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
14:5116,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3200
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
14:51948,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,77
|Açılış
|: 948,24
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler14:51
|GZNMI
|16,94
|404.104
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|389.248
|% 9,94
|
|SASA
|55,20
|1.909.530.040
|% 8,77
|
|ISGYO
|8,15
|231.920.375
|% 8,38
|
|AVOD
|1,86
|79.817.202
|% 8,14
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,74
|14.140.791
|% -6,80
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|12.778.252
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,94
|4.015.818.468
|% 2,53
|
|KRDMD
|14,60
|2.230.365.073
|% 0,07
|
|SASA
|55,20
|1.909.530.040
|% 8,77
|
|KOZAL
|140,30
|1.698.139.361
|% -2,97
|
|SISE
|13,33
|1.371.781.159
|% 3,25
|
|ODAS
|1,47
|239.084.271
|% 3,52
|
|THYAO
|25,94
|4.015.818.468
|% 2,53
|
|KRDMD
|14,60
|2.230.365.073
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,66
|504.930.340
|% 1,10
|
|SISE
|13,33
|1.371.781.159
|% 3,25
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6585
|14,6639
|% 1,48
|
|Euro
|16,0934
|16,1244
|% 2,02
|
|Sterlin
|19,1930
|19,2892
|% 1,63
|
|Frank
|15,7043
|15,7989
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8899
|3,9094
|% 1,24
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-40,03
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|34,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,34
|0,05
|
|B. Petrol
|125
|125
|-3,37
|